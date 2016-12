France et convergences internationales

Ce recueil réunit les communications du colloque La culture visuelle du XIXe siècle – (France et convergences internationales) qui s’est tenu le 22 mai 2012 au CRFJ, à Jérusalem, et le 23 mai 2012 à l’Institut français de Tel Aviv. Il a été organisé par Bezalel, l’Académie d’Art et de Design de Jérusalem avec le soutien de la Société des Études romantiques et dix-neuviémistes de Paris : Shoshana-Rose Marzel et Gal Ventura pour Bezalel, José-Luis Diaz (Université Paris-Diderot), Daniel Sangsue (Université de Neuchâtel) et Philippe Hamon (Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle) pour la SERD. Les langues du colloque étaient le français et l’anglais. Ce colloque, regroupant des chercheurs d’horizons différents autour de problématiques communes a permis d’aborder la culture visuelle du XIXe siècle dans une perspective interdisciplinaire, associant l’histoire de l’art et l’archéologie, l’histoire, les sciences politiques, la philosophie, la linguistique, la littérature française, les études cinématographiques et les études visuelles.

Shoshana-Rose Marzel et Gal Ventura, éditrices